حماس: مزاعم الاحتلال بشأن مدرسة أبو حسين "تبرير للإبادة”

العالم - فلسطين



وارتكب جيش الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، مجزرة مروعة راح ضحيتها 22 مواطناً بينهم نساء وأطفال، إثر قصف مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والتي تؤوي مئات النازحين.

وعدّت حماس في بيان اليوم الخميس، مجزرة مدرسة أبو حسين “جريمة إبادة يتحمّل الاحتلال كامل تداعياتها وعواقبها”.

وأضافت: “في مجزرة مروعة متكررة، أقدم العدو الصهيوني المجرم على قصف خيام النازحين في مدرسة أبو حسين (…) وذلك ضمن خطته الإرهابية والإجرامية الرامية لتهجير أهلنا من مناطقهم في شمال القطاع”.

وشددت حماس على أن شمال قطاع غزة يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم، “ما يمثل وصمة عار على جبين تلك الهياكل الدولية العاجزة عن حماية الإنسانية”.

وجددت حماس دعوتها الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال النازي في قطاع غزة، وتتهدّد السلم والأمن في عموم المنطقة.