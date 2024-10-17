الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يستهدف كل اللبنانيين بدون تمييز حتى المسؤولين عن الجانب المدني والإنساني كما حصل في جريمة النبطية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :