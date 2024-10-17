الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: اليهود ظهروا منذ اليوم الأول متوحشين وفي نفس الوقت يحظون بالدعم الغربي الذي يطلق لهم اليد لارتكاب كل انواع الجرائم

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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