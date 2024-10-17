الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن او المنظمات والمحاكم الدولية ولا الاعراف والقوانين يمكن ان تدفع خطر العدو سوى ان تنهض الأمة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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