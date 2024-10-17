الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي استهدف النازحين في خيمهم القماشية بالقنابل الحارقة لاحراق الأطفال والنساء والشيوخ

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :