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السيد الحوثي: العدوان البربري الوحشي الفظيع الإجرامي على شمال قطاع غزة يسعى العدو من خلاله الى أن يستأصل أبناء الشعب الفلسطيني

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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