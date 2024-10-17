الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العرب جربوا التنازلات كثيرا وجربوا الاستجداء للسلام حتى من الاميركي الذي هو شريك للاسرائيلي لكن خيارهم ضياع وسراب

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :