الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: نرى مستوى الدعم الاميركي والغربي لإسرائيل ونرى بالمقابل مستوى التخاذل العربي تجاه شعب فلسطين

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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