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السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي يشن حربا نفسية مع الاميركي بهدف خلخلة الجبهة اللبنانية واثارة الفتن بالداخل وتحريك جهات سياسية بهدف الابتزاز

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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