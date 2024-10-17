الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الاحتلال كان يتصور ان جرائم الاغتيالات بحق القادة بحزب الله انه ضرب الروح المعنوية للمجاهدين وارهب الساحة اللبنانية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :