الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: خيبة امل العدو وفشله وهزائمه المتكررة في لبنان باتت واضحة خاصة في المواجهة البرية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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