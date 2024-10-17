الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: المجاهدون في حزب الله اليوم هم اكثر تصميما وعزما في تصديهم للعدو الاسرائيلي وفي ادائهم لمسؤوليتهم الجهادية المقدسة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :