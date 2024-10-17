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السيد الحوثي: جبهة الاسناد العراقية اتجهت الى التصعيد اكثر من اي وقت مضى والنشاط في الشعب العراقي تفاعل اكثر بعد تصعيد الاحتلال بلبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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