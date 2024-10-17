الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الرد الايراني على اعتداءات العدو الاسرائيلي وفق حقها بكل الاعتبارات فالاسرائيلي والاميركي ودول الغرب تعتبر ذلك مشكلة وتصعيدا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :