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السيد الحوثي: ما يعيق تحقيق الأهداف العدوانية والتوسعية للعدو هو صمود المجاهدين في غزة وفلسطين وحزب الله في لبنان على مدى عقود من الزمن

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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