الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: العمالة والخيانة والتطبيع هي لتمكين وتقريب العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه بأقل كلفة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :