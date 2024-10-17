الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: التوجه الاميركي والاوروبي هو ربط الكل في المنطقة بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :