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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في "ديشون" بالجليل الغربي

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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