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المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف عسكري في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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