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الاعلام اللبناني: دوي صفارات الانذار في مرغليوت وكريات شمونة ومستوطنات اخرى اثر اطلاق صلية صاروخية من لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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