الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر مطلعة للعالم: الخبر الذي تحدث عن اغتيال قائد حماس يحيى السنوار عار عن الصحة تماما ونشر الاحتلال له هو محاولة لجمع معلومات استخباراتية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :