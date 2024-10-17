الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجار جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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