الهلال الأحمر الإيراني يجهز شحنة مساعدات بزنة 10 آلاف طن لإرسالها إلى لبنان

العالم – إيران

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر: إن أكثر من مليون شخص في لبنان أصبحوا الآن بلا مأوى وبحاجة للمساعدة، وتم إرسال أكثر من 300 ألف شخص من سوريا إلى لبنان لغرض تقديم المساعدة، لأن السير في هذا الطريق هو نوع من الجهاد في سبيل الله.

وأشار إلى الاعتداءات الصهيونية الهمجية على لبنان، وتابع: من أصل 700 مصاب بجروح خطيرة (في تفجيرات البيجر)، تم إرسال 500 شخص منهم إلى إيران بسبب نقص المرافق والمعدات الطبية، وتم نقل 80 منهم إلى محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق إيران).

وأكد كوليوند: تم علاج أكثر من 80% من المرضى المصابين بجراح خطيرة في عيونهم في إيران، كما تم إرسال الامكانيات الغذائية والصيدلانية والمعيشية الى النازحين.

وأشار إلى إصابة 3000 شخص في لبنان في هجمات تفجير اجهزة الاتصال (البيجر)، وقال: إن 200 طبيب أخصائي وفائق التخصص من إيران أعلنوا في أقل من ساعتين (بعد وقوع الحادث) استعدادهم لمساعدة الجرحى، لأن العدو استهدف أيضا المستشفيات ورجال الإغاثة والإنقاذ وفرق الصليب الأحمر.