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الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 10 شهداء بعد قصف الاحتلال منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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