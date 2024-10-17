الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: غارة لطيران الاحتلال على بلدة اليسارية جنوبي البلاد

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :