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الاعلام العبري: اغلاق الطريق بين منطقة "ناحال كديش" و "راموت نفتالي" بالجليل الاعلى خشية تسلل مقاومين من لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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