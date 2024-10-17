شاهد: مراسل العالم يرصد آخر المستجدات في قطاع غزة

العالم - خاص العالم

وأوضح مراسلنا أن الانفجارات التي سمعت مساء الخميس ناجمة عن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، مؤكدا أن الآليات الاسرائيلية لم تتوقف منذ الصباح عن قصف مناطق متفرقة من مناطق جنوب شرق مدينة غزة تحديدا حي الزيتون وحي الشجاعية.

وأضاف أنه لليوم الـ 13 تستمر العملية العسكرية البرية للجيش الاسرائيلي في شمال القطاع تحديدا مخيم جباليا، مرتكبا المجازر تلو الاخرى، والتي كانت اخرها استهداف مدرسة "ابو حسين" في مخيم جباليا وأدت الى ارتقاء 25 شهيدا واكثر من 150 اصابة بين الحرجة والخطيرة.

وعدّت حماس في بيان اليوم الخميس، مجزرة مدرسة أبو حسين “جريمة إبادة يتحمّل الاحتلال كامل تداعياتها وعواقبها”.

وأضافت: “في مجزرة مروعة متكررة، أقدم العدو الصهيوني المجرم على قصف خيام النازحين في مدرسة أبو حسين (…) وذلك ضمن خطته الإرهابية والإجرامية الرامية لتهجير أهلنا من مناطقهم في شمال القطاع”.

وشددت حماس على أن شمال قطاع غزة يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم، “ما يمثل وصمة عار على جبين تلك الهياكل الدولية العاجزة عن حماية الإنسانية”.

وجددت حماس دعوتها الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال النازي في قطاع غزة، وتتهدّد السلم والأمن في عموم المنطقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ...