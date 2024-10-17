الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تضرر مستشفى "الفقيه" بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة اللوبيا في صيدا جنوب لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :