الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية على بلدتي كفررمان وكوثرية السياد بالبقاع الشمالي شرق لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :