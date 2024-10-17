الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة حماس تنفي صحة البيان المنسوب لخالد مشعل اليوم

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :