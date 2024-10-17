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مراسل العالم: سماع دوي انفجارات في محيط قاعدة الإحتلال الأميركي بحقل كونيكو للغاز في الريف الشمالي لديرالزور شرقي سوريا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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