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جيش الاحتلال يعترف بمقتل اثنين من جنوده خلال معارك جنوبي لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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