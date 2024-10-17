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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الضحايا في البلاد الى 2412 شهيدا و 11285 مصابا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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