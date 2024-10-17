الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يقر بارتفاع عدد قتلاه في المعارك جنوبي لبنان يوم امس الى 5

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :