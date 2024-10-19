السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يقر بمقتل 5 من جنوده خلال المعارك جنوبي لبنان منذ ليلة امس

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :