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جيش الاحتلال: اصابة 9 جنود بجروح بليغة خلال معارك جنوبي لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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