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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة والاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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