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الصحة اللبنانية: 45 شهيدا و179 جريحا نتيجة غارات الإحتلال الإسرائيلي على لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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