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حزب الله يستهدف دبابتي ميركافا للإحتلال بالصواريخ الموجهة في جل الدير قرب مستوطنة أفيفيم ما ادى لاحتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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