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قوات الإحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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