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غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات النبي شيت والخضر وسرعين بالبقاع شرقي لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

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