الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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بيان غرفة عمليات المقاومة الاسلامية: تم تدمير 20 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند منذ بدء جولة التصعيد

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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