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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية: الحصيلة التي نشرت لا تتضمن خسائر العدو في القواعد والثكنات على طول الحدود وصولا الى عمق فلسطين المحتلة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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