الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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غرفة عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان: بناء على توجيهات قيادة المقاومة نعلن الإنتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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