الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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الأزهر الشريف: نشدد على أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية ومحاولتها تشويه رموز المقاومة الفلسطينية وتعميم وصفهم بالإرهابيين

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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