الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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سفير ومندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد في رسالة الى مجلس الامن وغوتيريش أن ايران لا تسعى الى الحرب او تصعيد التوتر في المنطقة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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