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إشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الإحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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