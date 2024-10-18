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كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الإنفجار في شارع الثغرة بمدينة طوباس بالضفة الغربية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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