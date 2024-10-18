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الأمم المتحدة: 345 ألفا من سكان غزة سيواجهون جوعا كارثيا هذا الشتاء و133 ألفا يعانون انعداما كارثيا للغذاء

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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