الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: هجوم سيبراني يطال مواقع رسمية لمحطات الوقود في تل أبيب وعسقلان ونهاريا

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :